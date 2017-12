Die Europäische Union hat die Lizenz für das umstrittene Unkrautgift Glyphosat um fünf Jahre verlängert. Die EU-Kommission folgte damit der Empfehlung von Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten.

Das umstrittene Unkrautgift Glyphosat wird in der Europäischen Union für fünf weitere Jahre zugelassen. Die Entscheidung traf die EU-Kommission am Dienstag offiziell und folgte damit der Empfehlung von Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten vor zwei Wochen. Ohne den Beschluss wäre die Lizenz am Freitag ausgelaufen.

