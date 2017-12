BERLIN (Dow Jones)--Nach Einschätzung der amtlichen Gutachter werden die Immobilienpreise in Deutschland weiter klettern. Zu diesem Schluss kommen die Gutachterausschüsse in einer tiefen Untersuchung des Immobilienmarktes. "Ein Ende des Preisanstiegs oder gar eine Trendumkehr ist derzeit bundesweit nicht erkennbar", sagte die Vorsitzende des Arbeitskreises, Anja Diers. Sie und ihre Kollegen haben eine Million Kaufverträge unter die Lupe genommen.

Grund für die anhaltende Preisexplosion vor allem in den Großstädten sind laut den Gutachtern die niedrigen Zinsen sowie der starke Zuzug in die Metropolen. Vergangenes Jahr investierten die Käufer 237,5 Milliarden Euro in Betongold. Im Vergleich zu 2014 ist das Anstieg um 25 Prozent. Rund zwei Drittel der Gesamtsumme fließen der Analyse zufolge in Wohnimmobilien.

Im Bundesdurchschnitt kostete der Quadratmeter bei bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern vergangenes Jahr 1.545 Euro. Dabei sind die regionalen Unterschiede riesig. Während in München im Schnitt 8.500 Euro pro Quadratmeter fällig werden, sind es im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt nur 380 Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 10:37 ET (15:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.