Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Freitag, 15. Dezember 2017, 19.20 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Stefanie Sargnagel wurde in diesem Jahr - vor allem in ihrer Heimat Österreich - massiv angefeindet: Die Schriftstellerin provoziert mit ihren Texten, in denen sie Position gegen rechtspopulistische Auswüchse und für eine konsequente Einführung des Matriarchats bezieht. Am Freitag, 15. Dezember 2017, 19.20 Uhr, moderiert Stefanie Sargnagel das 3sat-Magazin "Kulturzeit extra: Stefanie Sargnagel macht Kulturzeit. 'Statusmeldungen' zum Jahresende" und blickt auf das Jahr 2017 zurück: Wahlen in Deutschland, Österreich und Frankreich, Amtsantritt von US-Präsident Trump, Nordkorea-Konflikt, Brexit-Verhandlungen, MeToo-Debatte - es war ein Jahr, in dem die Welt und die Zukunft ein gutes Stück unsicherer geworden sind.



Für die letzte "Kulturzeit"-Ausgabe in diesem Jahr spricht Stefanie Sargnagel in ihrer Heimatstadt Wien mit Künstlerinnen über die Lage in Österreich und wagt mit ihnen einen Blick in die Zukunft. Außerdem begibt sich "Kulturzeit" auf die Suche nach der verlorenen Männlichkeit - ausgehend von der These des Soziologen Michael Kimmel, der Trumps Erfolg auch in den Verlustängsten des weißen amerikanischen Mannes begründet sieht. In einem weiteren Beitrag werden die "Schwarzen Gedanken" des 1997 verstorbenen belgischen Comic-Altmeisters André Franquin vorgestellt. Seine düster-zynischen Untergangsszenarien, die jetzt in einer Jubiläumsausgabe vereint sind, sind zeitlos und scheinen aktueller denn je.



Mit dieser Sendung verabschiedet sich "Kulturzeit" in die Winterpause. Im neuen Jahr startet das 3sat-Kulturmagazin am Montag und Dienstag, 8. und 9. Januar 2018, jeweils um 19.20 Uhr mit zwei "extra"-Ausgaben "Kulturzeit extra: Erzähl mir Europa I. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Zukunft" und "Kulturzeit extra: Erzähl mir Europa II. An den Rändern der Union" und sendet live wieder ab Mittwoch, 10. Januar 2018, wie gewohnt um 19.20 Uhr.



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121