Mainz (ots) - Mittwoch, 13. Dezember 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Bewerbungsgespräch mal anders - Wie sich die Jobsuche verändert Glühweinhähnchen vom Grill - Grillen auch zur Weihnachtszeit Rezeptfreie Schlafmittel - Wirken sie und sind sie unbedenklich?



Gäste im Studio: Ranga Yogeshwar, Moderator Katie Melua, Sängerin



Mittwoch, 13. Dezember 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Warenkunde Kerze - Was macht eine gute Kerze aus? Aktenzeichen XY - Postbotin verschwindet spurlos Expedition Bremen - Ein Mann mit eigenem Schloss



Mittwoch, 13. Dezember 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Neil trifft seine Lebensretterin - Sie half mit einer Stammzellenspende



Mittwoch, 13. Dezember 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Markus Wasmeier ganz persönlich - Neues Buch "Dahoam" Adventsessen mit Semino Rossi - Der Sänger bewirtet Bedürftige Royale "Star Wars"-Premiere - William und Harry im Kino



Mittwoch, 13. Dezember 2017, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Der Giftmord an Kims Halbbruder - Die Killerfrauen von Kuala Lumpur Was die Brexit-Befürworter bewegt - Auf die harte Tour Venezuela in der Dauerkrise - Hunger nach Hoffnung "außendienst" als Zapfenpflücker - Weihnachtswunder im Kaukasus



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121