Das Modell Private Krankenversicherung steht auf der Kippe, wenn die SPD eine Bürgerversicherung durchsetzt. Entsprechend erbittert ist der Widerstand der Assekuranzen - wie sich auch an der Reaktion der Gothaer zeigt.

Der Verdruss sitzt tief. "Ich sehe keinen Anlass, das deutsche Gesundheitssystem grundsätzlich in Frage zu stellen", klagt Oliver Schoeller, der für die Krankenversicherung zuständige Konzernvorstand der Gothaer Versicherung am Dienstag am Rande des Jahresgesprächs in Köln. Letztlich habe es den Kunden immer genutzt, wenn in einem System Wettbewerb herrsche. Die Pläne der SPD, eine Bürgerversicherung in Deutschland einzuführen, bringen die Branche in Wallung.

Alle Krankenversicherten sollen demnach künftig automatisch Mitglieder in dem neuen Einheitsmodell werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel erteilte einer Bürgerversicherung zwar bereits eine Absage. Doch die Branche ist sich gewahr, dass solche Positionierungen zum üblichen Geplänkel vor Sondierungsgesprächen gehören.

Die SPD will die PKV zwar nicht auf einen Schlag abschaffen. Sie will aber den derzeit rund 8,7 Millionen Privatversicherten in Deutschland die Möglichkeit eröffnen, in die Bürgerversicherung wechseln zu können - und dabei ihre Rückstellungen mitzunehmen.

Jeder Neuversicherte, etwa Berufseinsteiger, solle dagegen automatisch Mitglied in der neuen Einheitsversicherung sein. Die Konsequenz: Auch immer mehr Gutverdiener, Beamte und Selbstständige würden gesetzlich versichert - und würden der Privaten Krankenkasse damit auf Dauer als Kunden fehlen.

Entsprechend groß ist der Widerstand unter den Assekuranzen und bei vielen Fachleuten. Der frühere Wirtschaftsweise Bert Rürup nannte in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt die Bürgerversicherung einen "verständlichen Wunsch, aber keine realpolitische Option".

Zudem sei es völlig ungewiss, ob die Mehreinnahmen durch die Überführung von Privatversicherten in die GKV die Mehrausgaben ausgleichen würden. Auch auf der Health-Tagung des Handelsblatts plädierten vor wenigen Tagen ...

