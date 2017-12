Neuer Senior Vice President wird für anhaltende operative Leistung Führung übernehmen

CTS Engines, der weltweit führende Anbieter für die Wartung älterer Düsen-Triebwerke, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen Diane E. Cavuoto als Senior Vice President, Supply Chain, eingestellt hat. Damit sollen den Kunden weiterhin herausragende Services beim Überholen von Triebwerken geboten werden. Frau Cavuoto wird am Hauptsitz von CTS in Ft. Lauderdale tätig sein und direkt Vesa Paukkeri unterstehen, dem President und Chief Operating Officer von CTS.

Diane E. Cavuoto, Senior Vice President, Supply Chain, for CTS Engines (Photo: Business Wire)

Frau Cavuoto, die zuletzt Vice President, Strategic Sourcing, bei Honeywell International war, bringt langjährige Erfahrung im Lieferkettenmanagement mit zu CTS. In ihrer früheren Rolle bei Honeywell verwaltete Frau Cavuoto ein internationales Waren-Team aus 150 Mitarbeitern, das Ausgaben für direktes Material in Höhe von 4 Milliarden USD verwaltete, und unterstand direkt dem Chief Procurement Officer von Honeywell. Sie hat einen Abschluss in Maschinenbau von der University of Connecticut und einen Master in Betriebswirtschaft von der Arizona State University inne.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Dianes Einstellung als neuer Senior Vice President, Supply Chain, von CTS bekanntgeben dürfen", sagte Vesa Paukkeri, President und COO von CTS. "Ihre erwiesenen Erfolge bei der Verwaltung komplexer und weitreichender Lieferketten werden für CTS in den nächsten Jahren sehr nützlich sein. Unser kontinuierlich rasches Wachstum macht kontinuierliche Exzellenz bei der Lieferkette notwendig, und Diane wird bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle spielen."

CTS Engines mit Sitz in Fort Lauderdale ist der weltweit führende Anbieter für die Wartung älterer Düsen-Triebwerke und führt in seinen MRO-Einrichtungen in Fort Lauderdale Wartungen an den Triebwerkmodellen CF6-50, CF6-80A, CF6-80C und PW2000 durch. In seinem 155.000 lb f (Pfund-Kraft)-Prüfstand in Jupiter (Florida) führt das Unternehmen auch Wiederinbetriebnahme-Tests für reife Motoren sowie Originalausrüster-Entwicklungstests für neue Triebwerkplattformen durch. Weitere Informationen finden Sie unter www.ctsengines.com.

