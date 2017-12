Die französische Justiz hat das Ermittlungsverfahren gegen Front National eröffnet. Es besteht der Verdacht, dass Assistenten von Abgeordneten im EU-Parlament unerlaubt für die Partei in Frankreich gearbeitet haben.

In der Affäre um EU-Parlamentsjobs hat die französische Justiz nun auch ein Ermittlungsverfahren gegen die rechtspopulistische Front National (FN) eröffnet. Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...