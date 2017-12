Mainz (ots) - Donnerstag, 14. Dezember 2017, 18.30 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Wie gelingt gute Erziehung - und worauf kommt es dabei wirklich an? Für die Reportage "Die Erziehungskrise" (Erstausstrahlung) des 3sat-Wissenschaftsmagazins "nano" begibt sich Ingolf Baur am Donnerstag, 14. Dezember 2017, um 18.30 Uhr auf die Suche nach Antworten.



Kinder sollen ihre Talente frei entfalten können und dabei vor allem glücklich sein. Ein Spagat für viele Eltern, denn in einer Erfolgsgesellschaft ist Spaß nur angesagt, solange die Leistung stimmt. Erziehungsansätze gibt es mindestens so viele wie Meinungen darüber, welcher Erziehungsstil der richtige ist.



Familie Weisgerber beispielsweise erzieht ihre Kinder antipädagogisch. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie Zähne putzen, wann sie ins Bett gehen oder ob sie lieber gleich die ganze Nacht vor dem Fernseher verbringen. "Mir würde es nie einfallen, zu intervenieren oder zu steuern", sagt Mutter Stefanie. "Wir lassen's halt organisch laufen." Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger beklagt, dass Eltern ihren Kindern schlicht die Erziehung verweigerten und nur noch deren Wünsche erfüllten - und das sei ein katastrophaler Zustand.



Ingolf Baur besucht für seine Reportage auch ein Heim für verhaltensauffällige Jugendliche und begleitet südkoreanische Schüler in ihrem Alltag, der von Leistungsdrill geprägt ist. Sein Fazit: Erziehung gelingt nur, wenn Eltern ihre Aufgabe ernst nehmen.



"nano: Die Erziehungskrise" als Video-Stream:



