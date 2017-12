BERLIN (dpa-AFX) - Der nächste Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen ist zur Stunde Thema eines Spitzentreffens in Berlin. Die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke (beide SPD), lassen sich von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ins Bild setzen. Nach einer Serie geplatzter Eröffnungstermine will der Geschäftsführer am Freitag dem Aufsichtsrat ein neues Datum vorschlagen. Für Dienstag waren keine Stellungnahmen geplant.

An dem Treffen in Berlin nahmen auch Vertreter der Staatskanzleien und Finanzverwaltungen beider Länder teil. Ein wichtige Fragen dürfte sein, ob die Flughafengesellschaft weiteres Geld benötigt und woher es kommen soll. Ein derart besetztes Treffen kurz vor der Aufsichtsratssitzung ist ungewöhnlich. Es sei aber kein "Krisentreffen", hieß es von offizieller Seite.

Senatssprecherin Claudia Sünder sagte vorab: "Es ist üblich, dass sich die Beteiligten zum Thema Flughafen auch zwischen Aufsichtsratssitzungen verständigen." Das Treffen diene der Vorbereitung der Aufsichtsratssitzung und es handele es sich um ein "ganz normales Gespräch"./bf/DP/das

