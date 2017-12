Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Klagenfurt (pts034/12.12.2017/17:35) - Mit seinem "ALL-IN-ONE SPORTS- & TRAVEL- OUTERWEAR"-Konzept hat das Kärntner Start-Up Bergaffe eine Outdoor-Bekleidungslinie entwickelt, die bei vergleichsweise geringem Preis den hohen Ansprüchen von Outdoor-Sportlerinnen und -Sportlern entspricht. Das dreiteilige Produktset besteht aus einer stylischen "Primaloft"-Isolationsjacke, einer hochwertigen und recyclebaren Sympatex-Hardshelljacke sowie einer innovativen Wind- und Wetterhose. Um die Produktidee zu verwirklichen und die erste Serie produzieren zu können, hat das Team rund um Gründer David Dietrich eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet und damit auf Anhieb Outdoor-Begeisterte rund um den Globus überzeugt. Innerhalb von 24 Stunden kamen die angepeilten EUR 30.000,- zusammen. Die Kampagne läuft noch bis 24. Januar 2018. All-in-One-Bekleidung für Outdoor-Fans Viele Outdoor-Sportlerinnen und -Sportler besitzen mehrere unterschiedliche Jacken und Hosen für Freizeitaktivitäten im Winter, auf Reisen oder in den Bergen. Immer wieder aber fehlen wichtige Funktionen oder die Qualität ist unzureichend. Mit seiner neuen Outdoorlinie setzt das Kärntner Startup Bergaffe genau hier an und bietet seinen Kundinnen und Kunden eine kostengünstige Lösung in zwei verschiedenen Designs. Die Vision der GründerInnen rund um David Dietrich ist es, sich selbst und anderen BergliebhaberInnen weltweit den Wunsch von Freiheit in der Natur und beim Reisen mit bestmöglichem Equipment zu ermöglichen. Dazu gehört eine Ausrüstung aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien und einer Vielzahl an nützlichen Funktionen. Aus diesem Grund hat das Team von Bergaffe ein dreiteiliges Produktset entwickelt, bestehend aus einer "Primaloft"-Isolationsjacke sowie einer hochwertigen und recyclebaren Sympatex-Hardshelljacke und -Hose. "Uns war es besonders wichtig, hochwertige Materialqualität, wie sie die Top-Outdoormarken verwenden, in unsere Multifunktionsjacken und -Hosen mit aufzunehmen. Nur das Beste ist gut genug für unsere Kundinnen und -Kunden", stellt Bergaffe-Mitgründer David Dietrich den Qualitätsanspruch klar. Mit dem "ALL-IN-ONE SPORTS- & TRAVEL- OUTERWEAR"-Konzept will das Team keine Kompromisse eingehen. Das Design der Jacken und die Vielfalt der Funktionen ermöglichen sowohl das Tragen im herkömmlichen Alltag, die Ausübung von Sport in Übergangszeiten sowie die Anwendung bei Minus 20 Grad Celsius im winterlichen Gebirge. Zudem ist es aufgrund integrierter, maßgeschneiderter "Hidden Pockets" für Reisepässe und Flugtickets auch perfekt geeignet für Reisen. "Insgesamt haben wir fast 50 verschiedene Funktionen in unsere Produkte integriert, die nur darauf warten, entdeckt zu werden", strahlt Bergaffe-Designer Mark Strohecker, wenn er über die neue Kollektion spricht. Thomas Brezina würde wohl sagen: "Das ist der Tom Turbo der Outdoorbekleidung - 49 Tricks inklusive." Die Materialien werden unter den Gesichtspunkten von hochwertigen Funktionen und Umweltfreundlichkeit ausgewählt. Das Material der Isolationsjacke (Primaloft) ist vom Wärmegehalt mit Daunen vergleichbar, hat bei Nässe aber wesentlich bessere Eigenschaften und verklebt nicht. Bei der Wind- und Wetterjacke wird ein recyclebares 3-Lagen-Laminat der Marke Sympatex verwendet, welches eine Wassersäule von über 20.000mm hat, zu 100% windschützend und zu 100% atmungsaktiv ist. "Uns Naturliebhabern und mir als Industriedesigner ist vor allem der ressourcenschonende Umgang bei neuen Produkten wichtig. Genau deshalb haben wir uns für das neue recyclebare, in Deutschland entwickelte Sympatex entschieden", unterstreicht Lukas Burger die Nachhaltigkeit des Projektes. Crowdfunding-Kampagne für Bergaffe-Outdoorausrüstung Um die Produktidee zu verwirklichen, hat das Klagenfurter Unternehmen eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet. In nur 24 Stunden wurde das Finanzierungsziel von EUR 30.000,00 erreicht. Der Aufstieg in luftige Höhen ist den Bergaffen dank zahlreicher Unterstützer also bereits sicher. Besonders in den Alpen und den Rocky Mountains stößt die "Wunderausrüstung" für Outdoorliebhaber schon jetzt auf Begeisterung. Mit der Finanzierung kann die erste Serie der Bergaffen-Kollektion realisiert werden. Käuferinnen und Käufer können dadurch zukünftig das Abenteuer in den Bergen ohne Kompromisse vollends genießen. Die Outdoorbekleidung ist dabei in modernem Anthrazit und in auffallenden Rottönen zu erwerben. Die Farbzusammensetzungen der einzelnen Kleidungstücke kann dabei selbst gewählt werden. Neben dem Design ist vor allem der Preis fur eine derartige Qualität einzigartig. Die Einzelstücke beginnen bei EUR 98,00, das Gesamtpacket kostet EUR 428,00. Die Kleidungsstücke werden aktuell um bis zu 63% Rabatt im Rahmen der Kampagne angeboten. "Aber Achtung, der Preis steigt im Laufe der Zeit. Also seid lieber schnell und sichert euch jetzt die ultimative Outdoorausrüstung", verrät Harald Jörg mit Hinweis auf die extreme Limitierung bei den Special-Deals der Kickstarter-Kampagne. Die günstigen Preise gelten, weil die ersten Unterstützer des Projekts vom Erfolg des Unternehmens profitieren sollen. Im Gegenzug können die Bergaffen über die Sammlung der Vorbestellungen die notwendigen Mindestbestellmengen vorfinanzieren, welche für eine derartige hochwertige Produktion notwendig sind. Die Crowdfunding-Kampagne von Bergaffe auf Kickstarter kann noch bis 24. Januar 2018 via http://kck.st/2AKLmVj unterstützt werden. Über Bergaffe Die Bergaffe GmbH mit Sitz in Kärnten, Österreich, wurde 2014 gegründet. Die zwei Kernpersonen Lukas Burger, MA als Industriedesign und der Wirtschaftstreibende Mag. David Dietrich, CBA haben das Team 2017 mit der Agentur Sternenklar rund um Mark Strohecker und Harald Jörg erweitert und in der Produktionslinie die Firma Northland Professional für eine Zusammenarbeit gewinnen können. Dies ermöglicht es, hochwertigste Produkte mit "Born Global" Anspruch zu entwickeln, zu präsentieren und erfolgreich international zu vermarkten. Zukünftig soll das Produktportfolio um Funktionsunterwäsche mit Merinowolle und mit einem eigenen Rucksack- und Tragesystemen erweitert werden. Links Kickstarter: http://kck.st/2AKLmVj Webseite: http://www.Bergaffe.com Facebook: https://www.facebook.com/BergaffeSports/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=QbVMQpBM7wo Hinweise Fotos in hoher Auflösung auf Anfrage. Die Pressefotos sind honorarfrei verwendbar! Für weitere Informationen, Fragen oder Interviews stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontakt David Dietrich E-Mail: info@bergaffe.com Tel: +43 664 41 60 820

