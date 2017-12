FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,15 Prozent auf 163,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um 0,02 Prozentpunkte auf 0,31 Prozent.

Zinsauftrieb kam sowohl aus den USA, als auch aus Großbritannien. Auf Herstellerebene hat sich die US-Teuerung im November spürbar verstärkt und fiel so hoch aus wie seit Januar 2012 nicht mehr. Die Erzeugerpreise liefern Hinweise auf die Preisentwicklung auf Verbraucherebene, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Angesichts der veröffentlichten Zahlen dürfte die Fed bei ihrer Zinsentscheidung am Mittwoch den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr anheben, meinte Patrick Boldt, Experte bei der Landesbank Helaba.

In Großbritannien lag die Inflationsrate im November über den Erwartungen und erstmals seit fünfeinhalb Jahren über der Marke von drei Prozent. Notenbankchef Mark Carney muss die Abweichung in einem Schreiben an Schatzkanzler Philip Hammond erklären, weil die Teuerung mehr als einen Prozentpunkt von dem Notenbankziel abweicht. Erst im Oktober hatte die britische Zentralbank ihren Leitzins erstmals seit rund zehn Jahren angehoben, um der steigenden Inflation zu begegnen./tos/das

ISIN DE0009652644

