Bothell, Washington, Berkeley, Kalifornien, und South San Francisco, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CMC ICOS Biologics, Inc. ("CMC Biologics"), weltweiter Führer im Bereich der klinischen und kommerziellen Herstellung therapeutischer Proteine, und Harpoon Therapeutics, ein Immunonkologie-Unternehmen, das mittels seiner urheberrechtlich geschützten TriTAC-Technologieplattform an der Entwicklung neuer biologischer Präparate für die Behandlung von Krebs arbeitet und diese entwickelt, verkündeteten heute die Schließung eines Abkommens für die Entwicklung und Herstellung von HPN424, HPN536 und HPN217, drei TriTAC-Moleküle zur Behandlung verschiedener menschlicher Krebserkrankungen.



Harpoon Therapeutics TriTAC-Moleküle verfügen über eine verlängerte Halbwertzeit und sind so gestaltet, dass sie sich gleichzeitig an Krebs- und T-Zellen binden können, wodurch die T-Zellen zur Zerstörung der ins Visier genommenen Krebszellen angeregt werden. Diese Moleküle umfassen drei Bindungsbereiche, von denen der erste ein spezifisches Tumortarget bindet, ein weiterer an humanes Serumalbumin und der dritte an T-Zellen bindet. Harpoons erster klinischer Kandidat, HPN424, ein auf prostataspezifisches Membran-Antigen (PSMA) ausgerichtetes TriTAC, befindet sich für die Behandlung metastatischer Prostatakrebserkrankungen in der Entwicklungsphase und soll 2018 in Phase 1 klinischer Tests gebracht werden.



"Wir schätzen unsere Partnerschaft mit CMC Biologics als unsere CDMO für die Entwicklung und Herstellung unseres ersten Molekülschubs der klinischen Phase 1", so Dr. Gerald McMahon, Vorsitzender und CEO von Harpoon Therapeutics. "CMC Biologics außerordentliche Erfolgsbilanz, Expertise und Leitung sowie die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, Präzision und Qualität zu sichern, wird bei der erfolgreichen Herstellung unserer TriTAC-Moleküle eine bedeutende Rolle spielen."



"Mit großen Schritten, die bei der Entdeckung und Entwicklung neuer onkologischer Therapien täglich gemacht werden, sind wir hocherfreut gemeinsam mit Harpoon Therapeutics an diesen hochaktuellen, neuartigen TriTAC-Molekülen zu arbeiten. Dadurch wird es CMC Biologics ermöglicht, am Ausbau transformativer, neuartiger Therapien, die potenziell einen großen Einfluss auf Patientenleben haben, teilzunehmen", erklärte Dr. Gustavo Mahler, Chief Executive Officer und Vorsitzender von CMC Biologics. "Unsere fortschrittliche CHEF1®-Expressionstechnologie wird die Produktion hoher Anteile rekombinanter Proteine in einem rapiden Zeitrahmen unterstützen und konzentriert sich auf Prozessbeschleunigung, präzise Ergebnisse und exzellenten Service. Wir freuen uns auf bei diesem bedeutenden Unterfangen auf eine enge Zusammenarbeit mit Harpoon Therapeutics."



CMC Biologics: Daten und Fakten



CMC Biologics, im vollständigen Besitz von Asahi Glass Co., Ltd., ist eine führende Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), die es sich zum Schwerpunkt gemacht hat, ihren Kunden weltweit höchste Leistungsstandards zu bieten. Das Unternehmen verfügt momentan über mehr als 500 Angestellte, mit Werken in Seattle, Washington, Berkeley, Kalifornien und Kopenhagen, Dänemark. CMC Biologics bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Ausbau und die cGMP-Herstellung proteinbasierter Therapeutika, die von der präklinischen bis hin zur kommerziellen Herstellung reichen. Unsere integrierten Serviceangebote umfassen Zelllinienentwicklung, Bioprozessentwicklung, Rezeptur, analytische Untersuchungen sowie die Entwicklung von Antikörpern und Konjugation. Wir sind bekannt für unser urheberrechtlich geschütztes CHEF1®-Expressionssystem zur Produktion von Säugerzellen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.cmcbio.com



Harpoon Therapeutics: Daten und Fakten



Harpoon Therapeutics ist ein Immunonkologie-Unternehmen, gegründet von Dr. Patrick Baeuerle, einem Vorreiter im Bereich der Entwicklung von Therapien unter dem Einsatz von T-Zellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger biologischer Präparate, die T-Zellen für die Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten einsetzen. Harpoon Therapeutics schuf TriTAC (tri-specific T-cell activating construct), eine neuartige Plattform zur Wirkstoffentdeckung unter Einsatz von T-Zellen, um die anvisierten zelltötenden Eigenschaften des patienteneigenen Immunsystems mittels T-Zellenaktivierung freizusetzen. Diese Vorgehensweise wird optimiert, so dass das Gewebe penetriert und die Serumsaufnahme erweitert werden kann. Somit besteht die Möglichkeit, verschiedene Krebsarten, einschließlich solider Tumore, und immunonkologische Erkrankungen anzusprechen. HPN424, ein biologisches TriTAC-Präparat, das ein prostataspezifisches Membran-Antigen (PSMA) anvisiert, befindet sich für die Behandlung von Prostatakrebserkrankungen in der Entwicklungsphase. Der Beginn der klinischen Studien wird für 2018 erwartet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.harpoontx.com.



CMC Biologics Medienkontakt-Information: Ms. Kim Yang Director, Global Marketing and Communications kyang@cmcbio.com Büro: +1 425 415 5438



Harpoon Therapeutics Medienkontakt-Information: Susan Kinkead Kinkead Communications, Inc. susan@kinkeadcomm.com Büro: +1 415-509-3610



OTS: CMC Biologics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81319 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81319.rss2