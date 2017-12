Führendes Unternehmen bei drahtlosem Breitband wird im Rahmen des internationalen Preisprogramms für Unternehmen ausgezeichnet



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, (http://www.cambiumnetworks.com/) ein führender, weltweiter Anbieter drahtloser Netzwerklösungen, hat in der Kategorie "Most Socially Responsible Company of the Year" (Das sozial verantwortungsvollste Unternehmen des Jahres) bei den Best in Biz Awards 2017 (http://www.bestinbizawards.com/2017-winners) die Auszeichnung in Silber gewonnen.



"Es war nahezu unmöglich, bei den diesjährigen Best in Biz Awards einen Gewinner in der Kategorie 'Most Socially Responsible Company of the Year' auszuloben. Diese Unternehmen setzen die Maßstäbe bei bewährten Methoden in der Geschäftswelt", sagte Gina Jordan, WLRN-Miami Herald News Tallahassee Bureau, die zum zweiten Mal in der Jury des Programms der Best in Biz Awards vertreten war. "Es ist schwierig einen Gewinner auszuwählen, wenn alle ihre Sache so gut machen. Respekt für die Führungskräfte und Mitarbeiter, die im positiven Sinne den Unterschied ausmachen. Unternehmen, ob groß oder klein, täten gut daran, sich an ihnen ein Beispiel zu nehmen."



"Einer der wichtigsten Kernwerte der Unternehmen ist es, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben", sagte Atul Bhatnagar, Präsident und CEO von Cambium Networks. "Es ist eine große Ehre für uns, mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Die Mitarbeiter von Cambium sind in der Lage, das Leben anderer Menschen auf der ganzen Welt zu verändern, indem sie drahtlose Breitbandanschlüsse bereitstellen und Bildungs- und Familienprogramme unterstützen. Ein zentraler Bestandteil unserer Identität als Cambium Networks ist es, anderen zu helfen."



Zu den jüngsten Aktivitäten, die von Cambium-Networks-Mitarbeiter betrieben wurden, gehören:



- Hilfestellung bei Aufbau von Verbindungen nach dem Hurrikan Harvey (http://community.cambiumnetworks.com/t5/Customer-Stories/Helping-N erds-in-Need-Responding-to-Hurricane-Harvey-with-Tech/m-p/78351M41 9). - Aufbau von Internetverbindungen in unterversorgten Kommunen, wozu auch Anschlüsse für Flüchtlinge in Griechenland (http://www.zdnet.c om/article/europes-refugee-crisis-how-one-wi-fi-network-is-offering -a-lifeline-for-lesbos-migrants/) und in Chicago (https://www.cambi umnetworks.com/blog/why-we-helped-connect-a-chicago-community-for-f ree/) gehören. - Aufbau eines drahtlosen Video-Sicherheitssystems für den Erhalt von natürlichen Ressourcen, darunter die Limpopo Rhino Security Group (LRSG) (https://www.cambiumnetworks.com/blog/wireless-broadband-can -help-in-the-fight-against-poaching/) in Südafrika. - Zusammenbau und Übergabe von 50 Fahrrädern an Schüler von Grundschulen im innerstädtischen Bereich (https://www.youtube.com/watch?v=vxgKWZ0u5Kg&feature=youtu.be).



Über die Best in Biz Awards



Bei den Best in Biz Awards, mittlerweile in ihrem 7. Jahr, handelt es sich um das einzige Preisprogramm für Unternehmen, das durch eine unabhängige Jury aus Pressevertretern und Analysten von führenden Publikationen vergeben wird. Von Associated Press bis zum Wall Street Journal - und ebenfalls dabei sind Businessweek, CNET, Consumer Affairs, Fast Company, Financial Times, Inc., Forbes, Fortune, Network World, PC Magazine, Reuters, San Francisco Chronicle, USA Today, Wired und weitere - werden die Best in Biz Awards jedes Jahr vom Who's who der Prominenz unter den Reportern und Redakteuren der führenden Publikationen vergeben. Die Best in Biz Awards sind einmalig, weil es sich hierbei um das einzige unabhängige Preisprogramm für Unternehmen handelt, das von Pressevertretern und Branchenanalysten vergeben (http://www.bestinbizawards.com/judging) wird. www.bestinbizawards.com/about/



Über Cambium Networks



Cambium Networks ist ein führender globaler Anbieter bewährter Drahtlos-Lösungen, die Verbindungen aufbauen, wo es bislang keine gab - zwischen Menschen, Orten und Dingen. Durch sein umfassendes Portfolio zuverlässiger, skalierbarer und sicherer Plattformen für drahtlose Schmal- und Breitbandverbindungen ermöglicht Cambium Networks es allen Dienstanbietern und industriellen, gewerblichen sowie staatlichen Netzbetreibern, eine günstige, zuverlässige, hochleistungsfähige Netzversorgung aufzubauen. Das Unternehmen verfügt derzeit über mehr als sieben Millionen Funkeinrichtungen, die in tausenden anspruchsvollen Netzwerken in mehr als 150 Ländern im Einsatz sind. Cambium Networks mit Hauptsitz in der Nähe von Chicago und Zentren für Forschung und Entwicklung in den USA, im Vereinigten Königreich und in Indien wickelt seinen Vertrieb über eine Reihe zuverlässiger globaler Vertriebspartner ab. www.cambiumnetworks.com.



