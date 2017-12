Mainz (ots) - Donnerstag, 14. Dezember 2017, 20.15 Uhr und 21.00 Uhr Erstausstrahlungen



Ob in Beruf, Familie, Gesellschaft: In vielen Bereichen unterwirft sich der Mensch Autoritäten. Die 3sat-Wissenschaftsdokumentation "Sehnsucht nach Autorität" geht am Donnerstag, 14. Dezember 2017, 20.15 Uhr, diesem Wunsch nach starker Führung nach und analysiert Unternehmen, in denen Autorität unterschiedlich interpretiert wird. Im Anschluss fragt Gert Scobel in der Gesprächssendung "scobel", warum Despoten in westlichen Demokratien wieder Erfolge verzeichnen.



Was bewirkt der Verlust von Autorität? Schafft er Freiräume für Entscheidungsprozesse auf Augenhöhe? Oder führt er zu Halt- und Orientierungslosigkeit? Für ihre Dokumentation "Sehnsucht nach Autorität" (Erstausstrahlung) haben die Autoren Tim Hamelberg und Torsten Berg den Outdoor-Hersteller "Vaude" am Bodensee besucht, ein Unternehmen, in dem flache Hierarchien herrschen, aber auch den Autotuner "Abt", einen traditionellen Familienbetrieb mit klarer steil-hierarchischer Struktur. Können Unternehmen, in denen eine starke Führung den Kurs vorgibt, innovativ sein? Sind Mitarbeiter zufriedener, wenn sie mitgestalten dürfen? Welche Hierarchieformen taugen für welches Unternehmen?



Um 21.00 Uhr geht es auch in "scobel: Despoten auf dem Vormarsch" (Erstausstrahlung) um das Thema Autorität. In westlichen Gesellschaften sind Populisten in die Parlamente eingezogen. Sie verkörpern in ihren öffentlichen Auftritten autoritäre Führungsstrukturen und sehen sich als "wahre" Vertreter des Volkes. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Welche Auswirkungen hat der Populismus auf die demokratische Kultur? Diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen.



