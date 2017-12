Bei der Renovierung des Lufthansa-Bonusprogramms Miles & More verlieren vor allem die Holzklassekunden, sagt Alexander Koenig, Gründer des Beratungsportals First Class & More.

Immer wenn es bei Lufthansa Miles & More zu Änderungen im Programm kommt, ist der Aufschrei groß. Denn auch wenn Meilen beim weit verbreiteten Standardeinsatz für Prämien wie Economy Class Flüge und Sachprämien einen sehr geringen Gegenwert von etwa 2 bis 6 Euro je 1.000 Meilen haben, so hat die Meilenvergabe auch eine emotionale Komponente: Es ist das Gefühl, bei hoher Meilenvergabe, einen besonders cleveren Deal gebucht zu haben. Und zudem galt bisher auch immer Prämienmeilengutschrift bei Flügen = Statusmeilengutschrift. Das heißt weniger Meilen bedeutet auch geringere Statusaussichten.

Doch gilt das auch für die gestern angekündigten Änderungen bei Lufthansa Miles & More für Flugbuchungen ab dem 12. März 2018?

Umsatzbasierte Prämienmeilenvergabe

Konkret wird von diesem Datum an die Prämienmeilenvergabe (NICHT die der Statusmeilen) auf ein umsatzbasiertes System umgestellt. So erhält man pro Euro Ticketpreis (exklusive Steuern) 4 Prämienmeilen ohne Status und mit Miles & More Vielfliegerstatus bis zu 6 Meilen. Doch dabei sind viele Feinheiten zu beachten.

Zunächst einmal die gute Nachricht: Die Änderungen haben nichts mit Statusmeilen zu tun. Das heißt, es wird weder einfacher noch schwieriger, einen Lufthansa Miles & More Vielfliegerstatus zu erreichen, sondern es bleibt alles beim Alten.Die neue Meilenvergabe gilt bei allen Flügen mit Airlines der Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Adria Airways, Air Dolomiti, Croatia Airlines, LOT und Eurowings) sowie auch bei Tickets von Partnerairlines, wenn diese über eine Lufthansa Group Airline ausgestellt wurden.Sie gilt nicht, wenn Flüge im Rahmen der Lufthansa Group über Airlines außerhalb der Lufthansa Group gebucht wurden, z. B. ein Lufthansa USA Flug gebucht über die United ...

