Blockchain-basierte Handelsfinanzierungslösung ab sofort auf Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Larsen Toubro Infotech Ltd. LTI (NSE: LTI; BSE: 540005), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, gab heute bekannt, dass seine Blockchain-basierte Handelsfinanzierungslösung ab sofort auf dem Microsoft Azure Marketplace zur Verfügung steht.

Die Lösung verfolgt den Fluss von Waren in einer Wertschöpfungskette und verbessert damit für viele involvierte Stellen die Transparenz. Die Kombination der fundierten Branchenkenntnisse und der Leistungsfähigkeit von LTI im Blockchain-Bereich mit der Erfahrung von Microsoft im Bereich Cloud-basierter Lösungen ermöglicht die beschleunigte Übernahme verschiedener Hauptbuch-Technologien.

Aftab Ullah, Chief Operating Officer bei LTI, sagte: "Wir haben die Vision, den Weltmarktführern durch digitale Innovation exponentielle Betriebseffizienz zu bieten. Die Blockchain-Dienste von LTI beinhalten durchgängige Beratung und Einführung und sind darauf ausgelegt, den Geschäftsbetrieb unserer Kunden zu verändern. Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft können wir diese Dienste in der Cloud noch schneller zur Verfügung stellen."

Ausaf Ahmad, Leiter globale Blockchain-Lösungen bei One Commercial Partner, Microsoft, kommentiert: "Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, die Geschäftswelt in beeindruckender Weise zu verändern, weil Organisationen damit Transaktionen beschleunigen, Anlagen digital verfolgen und komplexe Geschäftsabläufe optimieren können. Durch den Einsatz der Microsoft Azure-Blockchain-Technologie kommen LTI und seine Kunden in den Genuss, Blockchain-basierte Anwendungen weiter beschleunigen zu können."

Saurabh Gupta, Chief Strategy Officer bei HfS Research, sagte: "HfS beurteilte über 20 Anbieter von Blockchain-Lösungen und Diensten. Bei Blockchain-Diensten für Unternehmen hat sich LTI als Leistungsträger erwiesen. LTI sticht hervor durch seinen integrierten Ansatz im Hinblick auf aufstrebende Technologien, wie zum Beispiel IdD (Internet der Dinge) und KI, unter Mosaic, den einsatzbereiten Beschleunigern für Blockchain-Lösungen."

Der Blockchain-Bereich von LTI arbeitet mit weltweiten Kunden verschiedener Branchen unter anderem an Lösungen für Handelsfinanzierung, Zahlungen, KYC (Know Your Costumer)-Dienste, Versicherungen und Lieferketten. HfS Research hat LTI im HfS Blueprint 2017 Enterprise Blockchain Services Report als Leistungsträger eingestuft.

Über LTI

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 250 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen in Bereichen wie Mobilfunk, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Wir wurden vor zwanzig Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Group gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global.

Contacts:

Medienkontakte:

Neelian Homem

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

oder

Karin Bakis

Öffentlichkeits- und Medienarbeit USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com

oder

Katrina Dixon

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Europa

+44-771-475-3308

Katrina.dixon@lntinfotech.com