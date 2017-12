WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit tieferer Tendenz geschlossen. Der ATX fiel um 12,59 Punkte oder 0,38 Prozent auf 3337,97 Einheiten. An Europas Leitbörsen ging es dagegen etwas bergauf. Die Märkte befanden sich in Wartestellung vor wichtigen geldpolitischen Ereignissen diese Woche. Besonderes Augenmerk wird dabei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch zukommen. Eine Anhebung des Leitzinses gilt mittlerweile als ausgemachte Sache.

Daneben blieben neue Impulse dünn gesät. In Wien kletterten AT&S mit plus 7,65 Prozent auf 24,35 Euro an die Spitze der Kurstafel. Dahinter rangierten Semperit mit einem Aufschlag von 4,99 Prozent auf 24,20 Euro. Die Papiere des Gummiherstellers könnten von einem neuen Analystenkommentar profitiert haben. So haben die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihre Anlageempfehlung für die Papiere von "Reduce" auf "Hold" angehoben. Ihr Kursziel bestätigten sie mit 23,50 Euro. Darüber hinaus hat sich die Semperit einen Kredit mit einem Volumen bis zu 150 Millionen Euro bei der B & C Holding GmbH gesichert, wie heute bekannt wurde. Diese ist eine 100-Prozent-Tochter des Semperit-Kernaktionärs B & C Industrieholding GmbH.

Federn lassen mussten dagegen OMV . Die Papiere des Öl- und Gaskonzerns gaben klare 2,14 Prozent auf 52,60 Euro ab. Bei einer Explosion in der Gasstation von Gas Connect in Baumgarten in Niederösterreich ist heute eine Person ums Leben gekommen. 21 Menschen wurden verletzt. Ursache für den Unfall dürfte ein technisches Gebrechen gewesen sein. Die Anlage wurde im "kontrollierten Zustand" heruntergefahren und war zuletzt noch außer Betrieb.

Die Gas Connect Austria gehört zu 51 Prozent der OMV, den Rest halten der italienische Gasnetz-Betreiber SNAM und der Versicherer Allianz . Die Meldung über die Explosion trieb heute die Gaspreise deutlich in die Höhe. In Italien stieg der Day-ahead-Großhandelspreis um 87 Prozent auf 44,50 Euro je Megawattstunde (MWh). Der Preis für britisches Gas zur sofortigen Lieferung sprang um 32 Prozent nach oben./bel/dkm/APA/tos

