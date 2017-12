Stuttgart (ots) - Sprachen lernen mit unterhaltsamen Kurzgeschichten statt mit endlosen Vokabellisten? Mit den PONS-Sprachkursen "Blicken statt büffeln" geht das. Das völlig neue Lernkonzept bietet unbeschwertes Lernen mit großem Spaß- und Entertainmentfaktor. Ab sofort erhältlich für Englisch, Deutsch als Fremdsprache, Italienisch, Französisch und Spanisch.



Mit guten Geschichten lernt sich's besser: Der Sprachenprofi PONS hat mit seiner Reihe "Blicken statt büffeln" ab sofort Sprachkurse mit einem völlig neuen Lernkonzept im Programm. Statt einfach nur Vokabellisten, Grammatikübungen oder Lückentexte durchzuarbeiten, können Anfänger mit Vorkenntnissen hier entspannt und mit viel Spaß ihr Wissen auffrischen oder erweitern. Ob daheim oder unterwegs: Einfach mit einem Krimi, einer Liebesgeschichte oder etwas Lustigem in die Sprache eintauchen und das Wissen im Übungsteil der Bücher wiederholen, üben und festigen. Denn neben der Unterhaltung kommen natürlich auch die Lerninhalte nicht zu kurz: Der Wortschatz und die wichtigsten Grammatikthemen werden nach jeder Story aufgegriffen und geübt.



Die Sprachkurse sind im Niveau "Anfänger plus" für die Hauptsprachen erhältlich - für Englisch gibt's zusätzlich noch einen Fortgeschrittenenkurs.



Und das Beste: Das alles gibt's zum "Einfach-mal-mitnehmen-Preis" von 9,99 Euro pro Titel.



