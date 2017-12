Köln (ots) -



Cixin Lius' Science-fiction-Epos "Die drei Sonnen" genießt bei Kritikern und Lesern gleichermaßen Kultstatus. Der Roman erzählt von einer Gruppe chinesischer Wissenschaftler, die versucht, vor allen anderen Nationen Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Der Bestseller ist, genau wie das neu produzierte Hörspiel (WDR/NDR 2017), viel mehr als eine spannende Science-Fiction-Story. Phänomene der Physik, der Nanotechnologie und des Umweltschutzes sind genauso Thema wie historische Entwicklungen und ethische Fragen.



Der WDR hat aus dem Welterfolg ein sechsteiliges Hörspiel (Regie: Martin Zylka, Dramaturgie: Christina Hänsel) geschaffen, das im Zentrum der zweiwöchigen WDR 5 Weihnachtsaktion steht. Die ersten beiden Folgen laufen am 1. Weihnachtsfeiertag von 14.05-16.00 Uhr, die Folgen drei bis sechs ab dem 2. Weihnachtsfeiertag täglich jeweils von 15.05-16.00 Uhr. Alle Folgen des Hörspiels stehen ab dem 1. Weihnachtsfeiertag vorab zum Download bereit unter



"Der Stoff ist wie gemacht für WDR 5", sagt Florian Quecke, Programmchef von WDR 5. "Eine mitreißende Story, Politik, Wissenschaft, Geschichte, Kultur, Philosophie - alles drin. Wir freuen uns, unseren Hörerinnen und Hörern dieses besondere Weihnachtsgeschenk zu machen, im Programm von WDR 5 und digital im Internet als Hörspiel auf Abruf." (Weitere Info: WDR5.de)



Bereits in der Woche vor Weihnachten (ab 18. Dezember) setzt WDR 5 in zahlreichen Sendungen einen Programmschwerpunkt auf China und Aspekte des Romans wie des Hörspiels.



WDR 5 Leonardo (Mo.-Fr., 15.05-17.00) überprüft in Faktenchecks Inhalte des Hörspiels: zum Beispiel, wie realistisch eine Kommunikation mit Lebensformen auf weit entfernten Planeten ist, was wir über unser Nachbarsonnensystem Proxima Centauri wissen und ob man Lebensformen tatsächlich "trocknen" kann, um sie durch Flüssigkeitszufuhr wieder zu erwecken.



WDR 5 Scala (Mo.-Fr., 14.05-15.00 Uhr) widmet sich den Möglichkeiten der Virtual Reality (VR) für die Kunst und fragt, wie Künstler schon heute VR nutzen, um neue Welten zu erschaffen. Das WDR 5 Morgenecho (Mo.-Sa., 6.05-9.45 Uhr) blickt auf die Kulturrevolution zurück und auf die heutige Volksrepublik. WDR 5 Neugier genügt (Mo.-Fr., 10.05-12.00 Uhr) spürt den philosophischen Botschaften erfolgreicher Science-Fiction-Filme nach.



"Die Drei Sonnen" Ein Hörspiel in sechs Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Cixin Liu Aus dem Chinesischen von Martina Hasse Mit Mareike Hein, Louis Friedemann Thiele, Markus Meyer, Glenn Goltz, Falk Rockstroh, Boris Jacoby, Young-Shin Kim und vielen anderen 25. Dezember 2017 (Folgen 1 und 2), 14.05-16.00 Uhr, Wh. 22.05-24.00 Uhr 26.-29. Dezember 2017 (Folgen 3-6), jeweils 15.05-16.00 Uhr, Wh. 22.05-23.00 Uhr



Musik: Andreas Koslik Technische Realisation: Dirk Hülsenbusch und Mechthild Austermann Regieassistenz: Eva Solloch Bearbeitung und Regie: Martin Zylka Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2017 Dramaturgie: Christina Hänsel



