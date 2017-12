Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag im Plus geschlossen. Marktteilnehmer sprachen mit Blick auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch von einem eher abwartenden Handel. An der Börse wird fest davon ausgegangen, dass die US-Zinsen ein weiteres Mal um 25 Basispunkte angehoben werden. Die offene Frage ist, wie der Zinserhöhungspfad im kommenden Jahr weitergeht. Während die Notenbank drei Anhebungen anstrebt, wird an der Börse bisher nur von zwei Zinsanhebungen ausgegangen. Von den Sitzungen der Europäischen Zentralbank sowie von den Notenbanken in Großbritannien und der Schweiz wird am Donnerstag mit keiner Änderung der Zinspolitik gerechnet. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 13.184 Punkten.

Lanxess mit angeblichem Interesse an Akzo

Der Chemiekonzern Lanxess soll einem Bloomberg-Bericht zufolge ein Auge auf das 10 Milliarden Dollar schwere Spezialchemiegeschäft der niederländischen Akzo Nobel geworfen haben. Dieser Bereich ist einer der profitabelsten von Akzo und erwirtschaftet rund 40 Prozent des bereinigten operativen Ergebnisses. Lanxess-Titel legten um 2,5 Prozent zu. Fraport lagen nach Vorlage neuer Verkehrszahlen 1,5 Prozent im Plus. Die Daten wurden im Handel als "extrem stark" bezeichnet. Bereinigt stieg das Passagieraufkommen am Drehkreuz Frankfurt im Jahresvergleich um fast 12 Prozent.

Steinhoff auf niedrigem Niveau weiter erholt

Die Erholung beim mit Bilanzmanipulationsvorwürfen kämpfenden Möbelhändler Steinhoff ging auf niedrigem Kursniveau weiter. Der Kurs zog um 27,8 Prozent auf 75 Cent an. An der Börse mehren sich die Meldungen, dass Steinhoff mit dem Verkauf von Vermögensteilen vorankommt, um Liquidität zu generieren. Die Aktie von K+S schloss 2,9 Prozent höher, nachdem sich der Düngemittel- und Salzkonzern und die thüringische Gemeinde Gerstungen auf einen Vergleich wegen der Salzabwasserversenkung geeinigt hatten. SGL schnellten um 9,4 Prozent empor, nachdem die Analysten von Berenberg eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatten. Citigroup stufte dagegen Rocket Internet auf "Neutral" ab und schickte die Titel damit 3,7 Prozent gen Süden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,7 (Vortag: 73,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,28 (Vortag: 3,00) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und zehn -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.183,53 +0,46% +14,83% DAX-Future 13.169,50 +0,37% +15,17% XDAX 13.168,89 +0,07% +15,04% MDAX 26.283,47 +0,65% +18,45% TecDAX 2.517,25 +0,35% +38,94% SDAX 11.731,10 -0,04% +23,23% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,26% -25 ===

December 12, 2017 11:48 ET (16:48 GMT)

