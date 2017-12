Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag auf breiter Front zugelegt. Nach einem kurzen Abtaucher in die negativen Vorzeichen im frühen Handel mäanderte der Leitindex SMI lange Zeit um die Marke von 9'300 Punkten herum. Am Nachmittag gelang ihm schliesslich mit dem US-Börsenstart ein eindeutiger Richtungswechsel. Insgesamt blieben marktbewegende Impulse von Konjunkturseite her aber Mangelware. Eine der wenigen Meldungen betraf den Anstieg der Preise auf Produzentenebene in den USA, der stärker ausfiel als erwartet.

Etwas Schwung in den Markt brachte am Nachmittag die positive Eröffnung an der Wall Street in New York. Die Standardwerte-Indizes legten allerdings auch dort nur leicht zu, da die Anleger vor dem Zinsentscheid der Fed am Mittwoch die Füsse still halten, wie aus Händlerkreisen zu vernehmen war. An der für diesen Tag angesagten Sitzung des Fed wird von der Merhheit der Ökonomen ein weiter Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten erwartet. Die Aktienkurse werde aber vor allem beeinflussen, ob die Notenbanker für 2018 drei oder vier Zinsschritte einplanen, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss schliesslich 0,50% höher bei 9'361,41 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,45% auf 1'506,27 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,42% auf 10'720,02. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 22 im Plus, sieben im Minus und einer (Swisscom) unverändert.

Grösster Gewinner des Tages waren ...

