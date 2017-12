BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Der Abschluss der Freihandelsverhandlungen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur würde nach Ansicht der Bundesregierung ein positives Zeichen für den Welthandel setzen. Es bestehe die Möglichkeit, dass in den nächsten Tagen eine Grundsatzverständigung zwischen EU und Mercosur unterzeichnet werde, sagte der Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) am Dienstag am Rande der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) der Deutschen Presse-Agentur.

"Es wäre auch ein wichtiges Signal insgesamt, dass Handelspolitik funktioniert, dass wir bilateral in der Lage sind, Handelsvereinbarungen zu treffen", sagte Machnig zu der Aussicht eines baldigen Abschlusses der vor 20 Jahren begonnenen Verhandlungen zwischen EU und Mercosur.

"Ich glaube, das wäre auch ein gutes Signal an andere Mitglieder der WTO, die sich hier (auf der Ministerkonferenz) nicht so konstruktiv verhalten haben", erklärte Machnig, ohne diese Länder näher zu identifizieren. Von dem WTO-Treffen sei bestenfalls eine Verständigung auf konkrete Arbeitsprogramme für Fragen wie Fischerei und E-Commerce zu erwarten, doch keine konkreten Abkommen./jg/DP/das

