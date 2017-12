DUBLIN (dpa-AFX) - Dutzende Ryanair -Piloten in Irland wollen noch vor Weihnachten in Streik treten. Das teilte der irische Gewerkschaftsbund IMPACT am Dienstag mit. Die Vertragspiloten wollen für den eintägigen Streik am Mittwoch, 20. Dezember, die Arbeit niederlegen.

Die Flugzeugführer wollen durchsetzen, dass Ryanair in Tarifverhandlungen mit der Pilotenvereinigung (IALPA Irish Airline Pilots' Association) eintritt. Bislang weigert sich die irische Billigairline mit Gewerkschaften zu verhandeln und setzt stattdessen auf Gespräche mit Mitarbeitervertretungen. Sollte keine Einigung gefunden werden, drohte IMPACT, den Streik auf weitere Tage auszuweiten.

Ryanair teilte mit, der Streik könne zu Störungen im Flugbetrieb führen und entschuldigte sich vorsorglich bei seinen Kunden. In der Sache gab sich die Airline aber unnachgiebig. Man werde nicht in Verhandlungen mit Vereinigungen treten, die Piloten von Konkurrenzunternehmen vertreten, hieß es.

Zuvor hatten Gewerkschaften in Deutschland, Portugal und Italien zu Arbeitskämpfen aufgerufen. Die Italiener wollen bereits am Freitag für vier Stunden die Arbeit niederlegen./cmy/DP/das

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0277 2017-12-12/18:26