Der australische Dollar befindet sich am Dienstag auf dem Rückzug und unterschritt erneut die Schlüsselunterstützung, so dass die Bullen nur noch eine geringe Chance auf eine tiefgreifende Erholung haben. Zuletzt notierte der AUD/USD auf 0,7550 und damit immerhin noch 0,30 Prozent im Plus. Das Tageshoch liegt bei 0,7582 und das Tief bei 0,7519. US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...