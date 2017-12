Frank Thelen hat so viel Geld in Bitcoins investiert, wie sonst nur in Start-ups. Der Investor aus "Der Höhle der Löwen" erklärt, wieso er an eine Blase glaubt und warum wir bald Start-up-Anteile kaufen wie heute Aktien.

Frank Thelen hat nicht viel Zeit für das Interview, gleich soll er auf die Bühne. Aber er ist es gewohnt, Dinge auf den Punkt zu bringen. In der Fernsehserie "Die Höhle der Löwen", von Fans eher DHDL genannt, ist Thelen von Anfang an Jury-Mitglied und Investor. Die Start-ups haben nur wenige Minuten Zeit, um ihr Geschäftsmodell zu erklären. Viel mehr braucht Frank Thelen auch nicht, um seine Meinung von Bitcoin und Blockchain darzustellen. Das Wichtigste klärt er direkt zu Anfang: "Wir können auch du sagen", sagt Frank. Dann nickt er, es kann los gehen, nur keine Zeit verschwenden.

Hast du Bitcoins?

Ja, klar, ich habe Bitcoins.

Und du hast sie noch nicht verkauft?

Ich halte noch welche. Also, ich hatte auch mal mehr, ich hatte mal vernünftig viele Bitcoins. Das war schon eine Position in der Höhe eines typischen DHDL-Investments.

Noch steigt der Bitcoin-Kurs, aber viele Experten warten nur noch drauf, dass die Blase platzt. Du auch?

Ja. Das ist eine Blase, hinter dieser Kursentwicklung steckt kein echter Wert. Der Bitcoin ist eine reine Spekulation. Und das Schlimmste ist: Der Bitcoin nutzt ja die Blockchain-Technologie, und deshalb ist gerade keine andere Blockchain effizient.

Wieso das?

So wie sie gebaut ist, braucht die Blockchain sehr viele Recheneinheiten, wenn ich etwas von A nach B schieben will. Die Technologie ist darauf nicht ausgelegt, dass so viele Transaktionen über die Blockchain laufen. Da wird gerade wahnsinnig viel Energie verballert. Wir ...

