NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben und sind deutlich gesunken. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Abend 63,63 US-Dollar und damit 1,06 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung fiel um 78 Cent auf 57,21 Dollar.

Die Aussicht auf eine höher als bislang geschätzte Produktion in den USA drückte laut Händlern am Abend auf die Preise. Die Statistikbehörde Energy Information Administration (EIA) rechnet nach Angaben vom Dienstag im kommenden Jahr mit einer Produktion von 10,02 Millionen Barrel pro Tag. Im November war man noch von 9,95 Millionen Barrel täglich ausgegangen.

Zuvor hatte der Brent-Preis im Tagesverlauf deutlich zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 bei 65,83 Dollar gestiegen. Seit Montagabend hatte die Schließung eines wichtigen Pipeline-Systems in Schottland für steigende Ölpreise gesorgt, wobei der Preis für Nordseeöl deutlich stärker zulegte als der für US-Öl./tos/das

