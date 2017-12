Paris (ots/PRNewswire) - Brad Smith, Präsident der Microsoft Corp., gab am Montag die Bereitstellung von 50 Millionen USD in den nächsten fünf Jahren bekannt, um künstliche Intelligenz durch umfassenden Ausbau des Programms AI for Earth (https://www.microsoft.com/en-us/aiforearth) weltweit in die Hände von Personen und Organisationen zu bringen, die im Bereich des Umweltschutzes tätig sind. Die Nachricht erschien zuerst auf Microsofts Blog On the Issues. Der vollständige Text folgt:



Nach zwei Jahren Pariser Klimaabkommen treffen Regierungen der Welt und Führungskräfte aus Wirtschaft und Gesellschaft in Paris zusammen, um über eine der wichtigsten Fragen und Gelegenheiten unserer Zeit zu sprechen: den Klimawandel. Ich bin erfreut darüber, bei diesen Meetings die Delegation von Microsoft anführen zu können. Die Warnungen der Experten sind dringlich, aber wir bei Microsoft sind der Überzeugung, dass der technische Fortschritt uns dabei helfen kann, weltweite Probleme der Umwelt besser zu verstehen und anzugehen. Darum geben wir in Paris bekannt, dass wir unser Programm AI for Earth mit einem erweiterten strategischen Plan und 50 Millionen USD in den nächsten fünf Jahren ausbauen, um künstliche Intelligenz in die Hände von Personen und Organisationen weltweit zu bringen, welche im Bereich Umweltschutz tätig sind.



Bei Microsoft ist man der Überzeugung, dass die künstliche Intelligenz eine Revolution darstellt. Unser Ansatz als Unternehmen ist, die künstliche Intelligenz zu demokratisieren, damit ihre Funktionen und Kapazitäten weltweit von Personen und Organisationen genutzt werden können, um Ergebnisse in der Praxis zu verbessern. Es gibt nur wenige gesellschaftliche Bereiche, in denen die künstliche Intelligenz mehr Einfluss haben kann, als bei der dringenden Arbeit der Überwachung, Modellierung und Verwaltung der Ökosysteme der Welt.



Daten können dabei helfen, den Zustand der Welt zu analysieren, darunter die Bedingungen von Luft, Wasser, Land und Fauna. Um diese enorme Datenmenge aber zu sammeln und in Kenntnisse umzusetzen, welche als Handlungsgrundlage dienen können, muss die Technik zur Seite stehen. Künstliche Intelligenz kann geschult werden, Rohdaten von Sensoren in Umwelt, Luft oder Weltraum in Kategorien zu klassifizieren, welche Mensch und Computer begreifen. Im Grunde genommen kann die künstliche Intelligenz unsere Beobachtungen von Ökosystemen und deren Wandel im globalen Maßstab beschleunigen. Daten können in nützliche Informationen umgesetzt werden, welche zu konkreten Schritten zur besseren Verwaltung unserer Naturschätze führen.



Wir sehen das revolutionäre Potenzial der künstlichen Intelligenz bereits jetzt. Im Energiebereich nutzen Firmen wie Agder Energi, ein Produzent erneuerbarer Energie in Norwegen, schon die Cloud und künstliche Intelligenz von Microsoft, um Daten im elektrischen Netz besser zu erfassen und zu analysieren und auf Grundlage dieser Informationen zu handeln. Mit solcher Technik ist Agder in der Lage, Schwankungen im Strombedarf vorherzusagen und darauf vorbereitet zu sein. Dies geschieht, da mehr und mehr Elektrofahrzeuge über das Stromnetz von Norwegen geladen werden, was den Bedarf ändert. Daten und künstliche Intelligenz haben die Leistung der vorhandenen Infrastruktur verbessert und damit den Bedarf für teure neue Projekte reduziert. Die künstliche Intelligenz hilft bei der Schaffung eines effektiveren, zuverlässigeren und autonomen Netzes. Die Nutzung erneuerbaren Stromes steigt und die elektrische Zukunft steht offen.



In ähnlicher Weise sehen wir, wie neue Technik bei künstlicher Intelligenz und Cloud genutzt wird, um die elektrische Effizienz von Gebäuden zu steigern. In Singapur hat JTC, das für die Entwicklung der industriellen Infrastruktur des Landes verantwortlich ist, seinen Betrieb in der Microsoft Cloud zusammengefasst, um 39 seiner Gebäude zu überwachen, analysieren und optimieren. JTC kann jetzt mit Sensordaten und Analysen Probleme finden und beheben, bevor es zu Unterbrechungen kommt. In den ersten drei Gebäuden konnten so Energiekosten von 15 % vermieden werden.



Man muss sich vorstellen, was solche Schritte bedeuten, wenn sie weltweit umgesetzt werden. Schätzungen besagen, dass in den USA Gebäude ca. 40 % der gesamten Energie verbrauchen. Daraus folgt, dass eine Verbesserung der Effizienz von Gebäuden von nur 15 % weltweit zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs von 6 % führen würde. Und mit weiteren Fortschritten der künstlichen Intelligenz können wir mehr erfahren und höhere Ziele setzen.



Die Nutzung der künstlichen Intelligenz im Agrarbereich ist gleichermaßen Grund zum Optimismus. In Australien machen hohe Kosten für Arbeit und Importe, trockenes Wetter und die höchste Variabilität des Klimas aller Länder die Landwirtschaft schwieriger und schwieriger. The Yield, ein Unternehmen der Agrartechnik in Tasmanien, hat eine Lösung mit Sensoren, Analysen und Anwendungen geschaffen, die Wetterdaten in Echtzeit bis hin zur Ebene einzelner Felder produziert. Damit sind intelligentere Entscheidungen im Anbau möglich, welche die Nutzung von Wasser und anderer Stoffe reduzieren und den Ertrag erhöhen. Im Meer arbeitet The Yield mit örtlichen Austernzüchtern zusammen, um das erste Produkt zur Verbesserung der Produktion in der Meereswirtschaft mit maschinellem Lernen zu schaffen. Dies hat bereits zur Reduzierung von Ernteunterbrechungen durch Regen von 30 % geführt. Die Züchter haben damit jährlich vier Wochen mehr Zeit für die Ernte.



Solche Ergebnisse befeuern unseren Ehrgeiz im Bereich AI for Earth. Wir werden künftig engagiert mit Landwirten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Uns schwebt eine Zukunft mit Breitbandanbindung für jeden landwirtschaftlichen Betrieb und Internetsensoren für jeden Morgen Land vor. Unter Nutzung modernster Forschung von Microsoft Research werden wir Landwirten dabei zur Seite stehen, mit künstlicher Intelligenz nicht nur Boden und Niederschlag besser zu analysieren, sondern Prognosen für besseren Ertrag und geringere Umweltschäden zu nutzen. Die Weltbevölkerung wächst weiter und solche Änderungen können somit nicht schnell genug erfolgen.



Bei Microsoft ist man der Überzeugung, dass AI for Earth als Multiplikator für Gruppen und Personen dienen wird, die nachhaltige Lösungen schaffen. Darum stecken wir nicht einfach nur mehr Mittel in diese Bemühungen, sondern verbinden sie mit langfristigem Engagement für die Anwendung künstlicher Intelligenz zwecks Wachstum und Skalierung in vier Schlüsselbereichen: Klima, Wasser, Landwirtschaft und Biodiversität.



Dies erfolgt auf drei Weisen. Zunächst vergeben wir weltweit Förderstipendien, um neue Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu schaffen und zu testen. Seit der Einführung von AI for Earth vor sechs Monaten hat Microsoft in über 10 Ländern mehr als 35 Stipendien für den Zugriff auf Microsoft Azure und Technik der künstlichen Intelligenz vergeben. Wir werden zudem Universitäten, unabhängigen Organisationen und anderen erweiterte Schulungen zur optimalen Nutzung künstlicher Intelligenz verfügbar machen. Wir sehen bereits weltweit Erfolge bei Projekten, welche künstliche Intelligenz in den Bereichen Klima, Wasser, Landwirtschaft und Biodiversität nutzen.



Im nächsten Schritt werden wir, wenn diese Projekte und unsere Arbeit in diesem Bereich heranreifen, die Projekte herausfiltern, welche am meisten versprechen, und dort größere Investitionen für den Ausbau vornehmen. Dies wird nicht nur durch weitere Mittel für solche Projekte geschehen, sondern durch enge und umfassende Zusammenarbeit mit einem neuen, übergreifenden Team bei Microsoft, welches Fachleute für künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit zusammenbringt. Wir helfen den Gruppen, viel versprechende Technikprodukte der künstlichen Intelligenz auszubauen und zu vermarkten. So wird so schnell und umfassend wie möglich globale Wirkung erzielt. Dies geschieht zusätzlich zu unseren vorhandenen Bemühungen: Ermöglichen präzisen Schutzes in Echtzeit, Verbessern der Kartierung der Landabdeckung, genauere Landwirtschaft für mehr Ertrag bei weniger Einsatz mit FarmBeats und effizienteres, effektiveres Verfolgen und Schützen von Biodiversität im Projekt Premonition.



Im weiteren Fortschritt dieser Projekte werden wir zuletzt Möglichkeiten verfolgen, neue Fortschritte der künstlichen Intelligenz in entsprechende Plattformen zu integrieren, damit Drittparteien diese für eigene Initiativen der Nachhaltigkeit nutzen können. Dazu gehören Plattform-Dienstleistungen, welche durch Dritte angeboten werden. Zudem können sie in die eigenen Plattform-Dienstleistungen von Microsoft integriert werden.



Es besteht kollektiver Bedarf für sofortige Maßnahmen, um globale Klimaprobleme anzugehen. Die wissenschaftliche Sicht besagt, dass viele Umweltprobleme von heute Produkt voriger industrieller Revolutionen sind. Wir sind am Vorabend der vierten weltweiten industriellen Revolution. Technik muss nicht nur weiter entwickelt werden, sondern die Technik unserer Zeit ist zu nutzen, um die Vergangenheit zu bewältigen und die Zukunft zu gestalten.



