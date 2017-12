BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag im Plus geschlossen und sich damit von der positiven Stimmung an den Aktienmärkten dies- und jenseits des Atlantiks anstecken lassen.

Der ungarische Bux stieg um 1,18 Prozent auf 38 018,26 Punkte. Damit erholte sich der Leitindex des Landes etwas von seinen deutlichen Vortagesverlusten. Am Montag war er noch um über 1,7 Prozent eingebrochen. Seit Jahresbeginn ist der Bux aktuell um knapp 19 Prozent gestiegen.

Auf Unternehmensseite will die Holding Konzum beim Versicherer CIG Pannonia einsteigen. Das Unternehmen strebt einen Anteil von knapp 25 Prozent an. Außerdem kündigte Konzum eine Kapitalerhöhung an. Beide Aktien schossen nach oben, bei Konzum stand zu Handelsschluss ein Plus von 12,70 Prozent zu Buche, für die Anteilsscheine von CIG Pannonnia ging es sogar 14,79 Prozent aufwärts.

Unter den Bux-Schwergewichten stiegen OTP Bank um 2,44 Prozent. Mol legten um 0,34 Prozent zu.

Der Warschauer WIG-30 gewann 1,06 Prozent auf 2777,76 Punkte. Der breiter gefasste WIG stieg um 0,86 Prozent auf 62 532,46 Einheiten.

Die Vertrauensabstimmung über das Kabinett des neuen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki von der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit findet in der Nacht auf Mittwoch gegen Mitternacht statt. Zuvor hält Morawiecki seine Antrittsrede. Polens Präsident Andrzej Duda hatte den neuen Ministerpräsidenten am Montag vereidigt.

Auf Unternehmensseite bleibt eine mögliche Fusion zwischen den beiden Großbanken Pekao und PKO ein Thema am Markt. Obwohl beide Unternehmen dementiert haben, einen Zusammenschluss anzustreben, ist eine Fusion Insidern zufolge noch immer denkbar. Beide Anteilsscheine beendeten den Handelstag im Plus: Die PKO-Aktie legte 0,59 Prozent zu und die Pekao-Aktien gewannen 1,76 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX rückte um 0,14 Prozent auf 1059,51 Punkte vor. Bei den Einzelwerten in Prag zogen die Papiere des Medienkonzerns CETV um 1,07 Prozent an, während die Anteilsscheine des Telekomkonzerns O2 C.R. 0,73 Prozent zulegten.

Klar im Minus notierten hingegen die Papiere des Glücksspielkonzerns Fortuna, die 1,52 Prozent verloren. Die Anteilsscheine des Ölkonzerns Unipetrol büßten mehr als 1 Prozent ein.

Der Moskauer Leitindex RTSI baute seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne etwas aus und stieg um 0,48 Prozent auf 1149,88 Punkte./dkm/APA/la/das

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

