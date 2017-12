Lauda-Königshofen - Twitter-Aktie: Zündfunke fehlt noch - Chartanalyse Das Wertpapier des US-Kurznachrichtenbetreibers Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) liegt seit Anfang 2016 am Boden von grob 13,73 US-Dollar und konnte bisher keine signifikante Aufwärtsbewegung etablieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...