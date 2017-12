Facebook reagiert auf die internationale Kritik und will mehr Werbeumsätze in einzelnen Ländern ausweisen. Damit würden auch mehr Steuern in Deutschland anfallen. Ein weiterer Zug in der globalen Sympathieoffensive.

Bislang führten alle Wege nach Irland: Wenn für Facebook die Werbeumsätze in Deutschland oder Frankreich sprudelten, wurden die Erlöse dann doch im internationalen Hauptquartier auf der Insel verbucht - und die gehört mit ihren Niedrigsteuersätzen bekanntlich zu den innereuropäischen Anlaufstellen für internationale Großkonzerne.

Wie Facebook am Dienstag in einem Blogbeitrag mitteilte, wird sich das ändern: In Zukunft sollen mehr Werbeumsätze dort verbucht werden, wo sie auch gemacht werden. Das bedeutet: Wo immer Facebook ein Büro betreibt, sei es beispielsweise in Hamburg, Paris oder Mailand, und dort mit einem Team Werbekunden akquiriert, sollen die Umsätze auch verbucht werden.

Mit dieser Änderung würden dann auch mehr Steuern in den jeweiligen Ländern fällig. Insgesamt seien davon mehr als zwei Dutzend Ländern betroffen. Die Umstellung ...

