Essen (ots) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul dürfte als alter politischer Hase geahnt haben, welche Reaktionen seine "Sicherheitspartnerschaft" mit der Logistik- und Taxi-Branche hervorrufen würde. "Haben wir immer so gemacht", rufen die einen. "Übertragung von polizeilichen Aufgaben auf Privatpersonen", unken die anderen.



Dabei entstaubt Reul mit seiner Initiative "Kommissar Brummi" im Grunde nur das, was in unserer Smartphone-Gesellschaft verloren zu gehen droht: Wenn etwas Verdächtiges oder Ungewöhnliches passiert, kommt es nicht zuallererst auf den originellen Schnappschuss für die sozialen Netzwerke an, sondern auf den sachdienlichen Hinweis an die Polizei. Berufskraftfahrer, die häufiger unterwegs sind und mehr sehen als andere, systematisch für die Fahndungsarbeit zu sensibilisieren, ist dabei nicht die schlechteste Idee.



Man kann das als überflüssige "Shownummer" abtun. Beim Blick in die weiterhin traurige Kriminalitätsstatistik Nordrhein-Westfalens sollte jedoch jede Initiative willkommen sein - zumal diese Präventionsmaßnahme ausnahmsweise mal nichts kostet.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de