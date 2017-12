Nicht nur die Lufthansa freut sich derzeit an den vielen Gästen, die ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern auch Fraport. Denn der Flughafenbetreiber meldete hervorragende Verkehrszahlen. Dies zeigt, dass in wirtschaftlich guten und stabilen Zeiten auch viel geflogen wird. Und an jedem Start und jeder Landung verdienen die Frankfurter mit. Allerdings ist die Fraport-Aktie schon recht stattlich bewertet. Wer nicht direkt in den Titel einsteigen will, der versucht via Discounter einen verbilligten Einstieg. Und dies geht so: Sie könnten jetzt ein Discount-Zertifikat der Commerzbank (CV2WC3) mit Laufzeit September 2018 und Cap bei 90 Euro ins Depot legen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...