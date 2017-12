Liebe Leser,

es war zuletzt recht eng geworden für all jene Anleger, die bei Amazon auf steigende Kurse gesetzt hatten. Die Bullen waren in der Pflicht und sie hatten die Aufgabe, die Gefahr einer länger anhaltenden Abwärtsbewegung zu bannen. Dieses Vorhaben ist von ihnen zumindest in Angriff genommen worden.

Eine mangelnde Arbeitseinstellung kann man den Käufern also nicht vorwerfen. Nun wird es in den kommenden Tagen jedoch darauf ankommen, wie erfolgreich der begonnene Gegenangriff ... (Dr. Bernd Heim)

