FRANKFURT (dpa-AFX) - RWE-Aktien sind am Dienstag der beste Wert im deutschen Leitindex Dax gewesen. Sie bauten ihre Gewinne im Laufe des Vormittags deutlich aus und behaupteten diese anschließend bis zum Handelsschluss auf Xetra. In einem europaweit freundlichen Sektorumfeld gingen sie etwa 2,5 Prozent höher bei 20,785 Euro aus dem Handel. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden sie nachbörslich sogar noch etwas höher bei 20,84 Euro gehandelt.

Am Markt wurde dabei am Morgen zunächst auf charttechnische Gründe verwiesen. Ein Börsianer erklärte die Kursbewegung damit, dass die RWE-Aktie zunächst Unterstützung an der längerfristig bedeutenden 100-Tage-Linie gefunden habe und von dort aus über die kurzfristiger orientierte 50-Tage-Linie gesprungen sei. Letztere hatte in der Vorwoche noch einen weiteren Anstieg der Papiere verhindert.

Als weiteres Argument für den Anstieg wurde später aber auch auf die Stilllegung einer wichtigen Öl-Versorgungspipeline verwiesen, die den Ölmarkt in Aufruhr versetzte. Wie Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs betonte, seien die davon ausgelösten Versorgungsengpässe gut für RWE, weil der Fall in der Diskussion um den Ausstieg aus der Kohlekraft wieder die Frage nach der Versorgungssicherheit aufwerfe.

Nach der Entdeckung eines Risses war am Montag in Schottland ein wichtiges Pipelinesystem für den Transport von Nordseeöl geschlossen worden, durch dessen Leitungen ein großer Teil der britischen Ölförderung fließt. Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent stieg nach der Meldung auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Marktteilnehmer berichteten daraufhin auch von einem Anstieg der Preis im Stromgroßhandel./tih/tos

