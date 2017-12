PARIS (dpa-AFX) - Die Weltbank will zum Klimaschutz künftig aus der Finanzierung von Öl- und Gasprojekten aussteigen. Sie werde die Erschließung und Förderung nach 2019 nicht mehr finanzieren, teilte die Weltbank am Dienstag beim Pariser Klimagipfel mit. Nur bei außergewöhnlichen Umständen solle es Ausnahmen in den ärmsten Ländern geben, wo die Finanzierung von Gas-Projekten klare Vorteile für den Zugang zu Energie bringe - auch dann dürfen die Vorhaben aber die Klimaziele des jeweiligen Landes nicht gefährden.

Vom kommenden Jahr an will die internationale Entwicklungsbank zudem die Treibhausgasemissionen der Projekte veröffentlichen, die sie im Energiebereich finanziert. Fokus des Pariser Klimagipfels mit rund 4000 Teilnehmern war es, Unternehmen und Investoren beim Klimaschutz in die Pflicht zu nehmen./sku/ted/pog/cb/DP/zb

AXC0291 2017-12-12/19:26