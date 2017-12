Russische Teenagerstar und Singer-Songwriter Polina Butorina mit Wohnsitz in den VAE stellte hier ihr Debütalbum "Ocean of Emotions" vor. Die 10 englischsprachigen Songs der Anthologie stammen allesamt von der 15-jährigen Schülerin der Raffles International School Dubai und werden auch von ihr gesungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171212006260/de/

Polina Butorina at the launch of debut album "Ocean of Emotions" (Photo: AETOSWire)

Das Album kommt zeitgleich mit dem neuen Hollywoodspielfilm "Maximum Impact" heraus, in dem Polina eine Hauptrolle spielt. Drei der Albumtitel "Higher Than the Sky", "I Want to Be Free" und "Like Thunder" sind Teil des Filmsoundtracks.

Bei der Vorstellung des Albums erklärte Polina. "Das Album beschäftigt sich mit der Idee der Liebe in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. Das Gesamtkonzept dreht sich um dieses universale Gefühl das sowohl mit Glück als auch mit Unglück verbunden sein kann. Menschen, die lieben, werden stärker und haben ein erfüllteres Leben, sie entwickeln ein besseres Verständnis für das eigene Ich und die Welt um sie herum."

"Das Album bringt die Gefühle der modernen Jugend zu Ausdruck, die sich stark mit meinen eigenen decken. Mach das, was dir Freude bereitet und schau mit Optimismus in die Zukunft. Es gibt so viele spannende Dinge im Leben", fügte sie hinzu.

Polina wollte ein internationales Projekt, dessen Ergebnis überall auf der Welt gehört und von jedem verstanden werden würde. Ihr Umzug nach Dubai, durch den sich ihr gesamtes Umfeld veränderte, hat sie stark beeinflusst. "Es geschah alles so schnell und die Dinge verwoben sich in einem Wirbelwind aus Gedanken und Gefühlen, bis sie sich nicht länger stoppen und innen eingesperrt halten ließen. An diesem Punkt geschieht dann etwas Ungewöhnliches und der Schaffensprozess beginnt", sagte sie.

In dem Film verkörpert Polina Brittany, die Enkeltochter des Außenministers, deren Entführung zu einer groß angelegten Operation führt, in die russische und amerikanische Geheimdienste verwickelt sind. Der dynamische, Comedy-Actionthriller, an dem Hollywood- sowie russische Stars mitgewirkt haben, kam am 30. November in die russischen Kinos. Die Filmrechte wurden auf dem größten amerikanischen Filmmarkt in mehr als 30 Länder verkauft.

Andrzej Bartkowiak, der Regisseur, der auch für "Romeo Must Die" und "DOOM" Regie geführt hat, äußerte seine Zuversicht, dass Polina damit einen wichtigen Schritt für ihre zukünftige Karriere gemacht hat.

Zu den Titeln, die in iTunes und Google Play veröffentlicht wurden, gehören: Disaster in Disguise, Fix Me, Someone Else, Too Late, Like Thunder, Whatever, Maybe, Higher Than the Sky, I Want to Be Free und Wave After Wave.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171212006260/de/

Contacts:

Kontakte

Watermelon Communications

Aisha Shaikh, +97142833655

aisha@watermelonme.com