Die Europäische Union erhöht wegen der geplanten US-Steuerreform den Druck auf die Regierung von Donald Trump. Nach den Finanzministern übte am Dienstag auch die EU-Kommission Kritik an dem Vorhaben in Washington.

Die Europäische Union (EU) läuft Sturm gegen die geplante US-Steuerreform. Nach den Finanzministern der fünf größten EU-Länder übte am Dienstag auch die EU-Kommission Kritik an dem Vorhaben in Washington. In einem Schreiben an US-Finanzminister Steven Mnuchin, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, verweist sie auf Risiken der vorgesehenen Steuergesetze für den Handel zwischen den USA und der EU sowie für gegenseitige Investitionsvorhaben. ...

