Eine Handelsblatt-Umfrage deckt auf, was Anleger vom Bitcoin-Hype halten. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Mehrheit sieht eine Kursblase - hält die Kryptowährung aber für ein brauchbares Zahlungsmittel.

Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin mehr als 1.600 Prozent an Wert zugelegt, notiert am Dienstag über 17.300 Dollar. Während früh investierte Anleger jubeln, sehen andere den Boom mit wachsender Skepsis. Wie groß die Angst vor einer Kursblase selbst bei neugierigen Beobachtern ist, zeigt eine neue Umfrage unter Handelsblatt-Lesern zum Kryptowährungs-Markt.

58 Prozent der über 3.700 Leser, die sich an der Online-Umfrage beteiligt haben, sehen in der Kursrally des Bitcoins demnach "eindeutig eine gefährliche Blase". Jeder Fünfte nimmt eine moderatere Position ein: Der aktuelle Preis liege zu hoch, werde sich aber normalisieren, so die Überzeugung. Immerhin 10 Prozent der Umfrageteilnehmer sind überzeugte Bitcoin-Fans: Sie glauben, dass das Kursfeuerwerk dem tatsächlichen Wert der Währung entspricht. Weitere zehn Prozent trauen sich keine Einschätzung zu.

Trotz des kritischen Fazits zur Kursrally bestätigt die Handelsblatt-Umfrage: Die Zeiten, als der Bitcoin von Anlegern und Firmenlenkern vor allem belächelt wurde, sind vorbei. Knapp jeder fünfte Befragte ist laut eigener Angabe bereits in Bitcoins investiert. Und ganze 20 Prozent ziehen eine Anlage in Erwägung. Für 60 Prozent der Befragten kommt ein Bitcoin-Investment hingegen nach wie vor nicht in Frage.

Mit der Zulassung von Bitcoin-Futures durch die Chicagoer Optionsbörse in der Nacht zu Montag hat die weltweit wichtigste Kryptowährung ihren Durchbruch an den Finanzmärkten gefeiert. Die Teilnehmer der Handelsblatt-Umfrage haben Bitcoin-Futures zur Geldanlage aber noch nicht auf dem Schirm. Nur sieben Prozent können sich vorstellen, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...