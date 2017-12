Halle (ots) - O'Leary ist der Preisdrücker Nummer eins in der europäischen Luftfahrt. Wenn das so weiter geht, werden die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten immer schlechter - für Piloten, für Flugbegleiter und auch das Bodenpersonal. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Tickets langfristig teurer werden. Dieser Tatsache wird sich jeder Kunde stellen müssen.



