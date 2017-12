WIEN (dpa-AFX) - Nach der Explosion in der Gasstation im niederösterreichischen Baumgarten sollen die Gasleitungen nach Italien, Deutschland und Ungarn noch vor Mitternacht wieder in Betrieb genommen werden. Das teilte die Gas Connect Austria GmbH, die die Leitungen betreibt, am Abend in einer Aussendung mit. Diese Entscheidung sei nach eingehender Kontrolle durch die Feuerwehr und das Landeskriminalamt gefällt worden.

Der Transit durch Österreich über Baumgarten werde derzeit wieder in Betrieb genommen "und somit kann die Gasversorgung der belieferten Länder gesichert werden". Die nationale Erdgasversorgung sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, hieß es. Gas Connect ist eine Tochterfirma des österreichischen Energiekonzerns OMV.

Eine Explosion in der international wichtigen Gasverteilstation nahe Baumgarten hatte einen Arbeiter getötet und rund 20 verletzt. Das Unglück brachte den russischen Gasexport nach Süd- und Südosteuropa empfindlich durcheinander./mk/ed/mk/ed/APA/das

