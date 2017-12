NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street herrscht wieder Rekordlaune. Dank der weiterhin guten Stimmung am US-Aktienmarkt erklommen am Dienstag sowohl der Dow Jones Industrial , als auch der breiter gefasste S&P 500 neue Höchststände. Die Anleger setzen weiterhin auf zählbare Entlastungen der Unternehmen im Zuge der von Präsident Donald Trump angestoßenen Steuerreform.

Der Dow knüpfte an seine jüngsten Gewinnen an und stieg um 0,49 Prozent auf 24 504,80 Punkte. Seine Rekordhoch liegt nun bei knapp 24 553 Punkten.

Der S&P 500 rückte um 0,15 Prozent auf 2664,11 Punkte vor. Zuvor hatte das Börsenbarometer bei fast 2670 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Für den am Vortag bereits gut gelaufenen Technologiewerte-Index Nasdaq 100 aber ging es nun um 0,16 Prozent auf 6383,65 Punkte nach unten./la/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

