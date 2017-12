NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street herrscht wieder Rekordlaune. Dank der weiterhin guten Stimmung am US-Aktienmarkt erklommen am Dienstag sowohl der Dow Jones Industrial , als auch der breiter gefasste S&P 500 neue Höchststände. Die Anleger setzen weiterhin auf zählbare Entlastungen der Unternehmen im Zuge der von Präsident Donald Trump angestoßenen Steuerreform.

Der Dow knüpfte an seine jüngsten Gewinnen an und stieg um 0,49 Prozent auf 24 504,80 Punkte. Seine Rekordhoch liegt nun bei knapp 24 553 Punkten.

Der S&P 500 rückte um 0,15 Prozent auf 2664,11 Punkte vor. Zuvor hatte das Börsenbarometer bei fast 2670 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Für den am Vortag bereits gut gelaufenen Technologiewerte-Index Nasdaq 100 aber ging es nun um 0,16 Prozent auf 6383,65 Punkte nach unten.

Derweil geriet bereits der Leitzinsentscheid der Notenbank am Mittwoch in den Blick. Experten gehen derzeit fest davon aus, dass die Währungshüter ihren nächsten Zinsschritt nach oben unternehmen werden.

Die Aussicht auf höhere Zinsen weckte insbesondere bei Bankaktionären die Hoffnung auf höhere Erträge. Insofern zogen die Papiere von Goldman Sachs an der Dow-Spitze um gut 3 Prozent an. Die Anteilsscheine von JPMorgan verteuerten sich um mehr als 1 Prozent.

Auf Unternehmensseite waren ansonsten die Augen vor allem auf die anhaltende Rekordjagd der Boeing-Aktien gerichtet. Die Papiere zogen unter den Favoriten im Dow um gut 2 Prozent auf 289,94 US-Dollar an, nachdem sie im frühen Handel bei 292,80 Dollar einen weiteren historischen Höchststand erreicht hatten.

Wie der Luftfahrt- und Rüstungskonzern mitteilte, will er seine Anleger mit deutlich höheren Ausschüttungen beglücken. Zudem soll das bisherige Aktienrückkauf-Programm durch ein noch größeres abgelöst werden. Positiv wirkte auch, dass die Experten von JPMorgan die Papiere zu den "Top-Picks" in der Branche zählten. Zu guter Letzt könnte es bei den Investoren auch gut angekommen sein, dass die USA die bemannte Raumfahrt zum Mond wieder aufnehmen und als Basis für Missionen zum Mars nutzen will. Boeing ist auch in diesem Bereich aktiv.

Die Papiere des Dow-Mitglieds 3M hingegen büßten anfängliche Gewinne ein und fielen am Index-Ende um rund 1 Prozent. Der Mischkonzern hatte zwar für das kommende Jahr kräftige Zuwächse in Aussicht gestellt. Anleger nutzen die Nachricht jedoch, um bei den in diesem Jahr bereits recht gut gelaufenen Anteilsscheinen Kasse zu machen.

Für die Aktien von Mattel schließlich ging es um fast 5 Prozent nach unten. Der Spielzeughersteller rechnet mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft und muss deutliche Rabatte anbieten.

Am US-Rentenmarkt fielen wegweisende zehnjährige Staatsanleihen um 2/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte und rentierten mit 2,398 Prozent. Der Euro geriet nach starken Preisdaten aus den USA unter Druck und notierte zuletzt bei 1,1747 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1766 (Montag: 1,1796) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8499 (0,8477) Euro./la/das

