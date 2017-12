Ravensburg (ots) - Kunden auf dem Sofa mit dem iPad in der Hand sind Treiber eines grundlegenden Strukturwandels: Die Digitalisierung revolutioniert den Handel, die Menschen lassen die Raten für Onlinekäufe jedes Jahr weiter steigen: Damit einhergeht, dass die im Netz von zu Hause aus gekauften Produkte irgendwie unter den Christbaum kommen müssen.



Leni Breymaiers Kampf für die Paketboten in allen Ehren, aber ihr Vorstoß zur Wiederverstaatlichung der Post wird weder die Lieferprobleme noch die schlechte Bezahlung der Zusteller lösen. Geholfen wäre ihnen eher, wenn es ausreichend Kontrolleure gäbe, die die Einhaltung des Mindestlohns kontrollieren - und die Händler die Lieferkosten angemessen bepreisten. Denn eines ist auch klar, es sind auch die Kunden, die die Zusteller ausbeuten. Bislang wählen diese ihre Onlinehändler nicht zuletzt danach aus, ob sie günstige Versandkonditionen bieten.



