Stuttgart (ots) - Der Klimagipfel, den Emmanuel Macron auf einer Seine-Insel vor den Toren von Paris ausgerichtet hat, schien eines dieser Spektakel zu werden, die dem Präsidenten zur Ehre gereichende Bilder liefern, in der Sache aber wenig Ertrag abwerfen. Doch die Befürchtungen haben sich als unbegründet erwiesen. Die Finanzbranche hat mit substanziellen Zusagen überrascht. Nicht weil Banker und Fondsverwalter über Nacht zu Klimarettern mutiert wären, sondern - und das ist die zweite gute Nachricht - weil sich die Einsicht durchsetzt, dass sich Investitionen in CO2-arme Technik bezahlt machen.



