Stuttgart (ots) - Man muss sich das in allen Details verdeutlichen: Aus dem Machtzentrum der Türkei heraus wird unter Beteiligung von Schlägertrupps sowie nach deutschem Vereinsrecht organisierten gesellschaftlichen Gruppen und offenbar auch des türkischen Geheimdienstes MIT gezielt auf die Destabilisierung Deutschlands und auf die Verschlechterung seiner inneren Sicherheit hingearbeitet. Was zu der Frage führt: Was macht die Bundesregierung angesichts all dieser Hinweise, die auf die solide Arbeit von Sicherheitsbehörden in mehreren Bundesländern zurückgehen? Nun ist wirklich niemand zu beneiden, der in einer so schwierigen Lage die deutsche Türkei-Politik gestalten muss. Aber dass von dieser Seite so gar nichts kommt - dabei darf es nicht bleiben.



