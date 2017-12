Düsseldorf (ots) - IG Metall-Chef Jörg Hofmann hat Union und SPD aufgefordert, wichtige rentenpolitische Fragen wie die Anhebung des Rentenniveaus sofort umzusetzen, statt sie zunächst von einer Rentenkommission erörtern zu lassen. "Zwingend heute zu lösende Fragen der Rentenpolitik gehören nicht in eine Kommission", sagte Hofmann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Verbesserung der Erwerbsminderungsrente und die Solidarrente sind keine Fragen die Aufschub vertragen. Da muss gelten: anpacken statt aussitzen", sagte Hofmann vor dem Treffen der Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD am Mittwochabend.



