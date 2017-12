Stockholm (ots/PRNewswire) -



Symsoft (http://www.symsoft.com/), die Netzbetreibersparte von CLX

Communications (https://www.clxcommunications.com/) AB (publ.) (XSTO:

CLX), wurde im neuen SMS Firewall Vendor Performance Report 2017 (htt

p://www.roamingconsulting.com/product/sms-firewall-vendor-performance

-report-2017-strategic-analysis/) der Roaming Consulting Company

(ROCCO) im zweiten Jahr in Folge unter einer Gruppe von Top-Anbietern

von Mobilnetzbetreibern (MNO) mit der Bestnote 'Tier 1 SMS Firewall

Vendor' ausgezeichnet.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/491807/Symsoft_Logo.jpg )



Der Bericht, für den 172 MNO (darunter 7 MNO-Gruppen) in 141

Ländern befragt wurden, ist der weltweite Maßstab für

Firewall-Leistung und Führungsstärke.



Symsoft erhielt in dem Bericht in wichtigen Kategorien wie

Vertrauenswürdigkeit und funktionierender Schutz vor eingehenden und

ausgehenden A2P SMS-Bedrohungen die Bestnote unter allen Anbietern.

Symsoft erhält Anerkennung für seine Marktexpertise und seinen

kooperativen Ansatz bei der Entwicklung herausragender

Bedrohungsabwehrlösungen für MNO. Symsoft erhielt ebenfalls die

Bestnote für seine flexiblen Geschäftsmodelle, die auf einem

Erlösbeteiligungsmodell beruhen, das für viele MNO die

Eintrittsbarrieren abbaut.



Eine weitere Bestnote gab es für Symsoft für sein

Leistungsspektrum zur proaktiven Prüfung auf Netzwerkeindringung auf

Basis seines Firewall Update Service

(https://www.symsoft.com/products/fraud-security/sms-firewall/).

Dieser gehört zu den SMS Firewall Services, mit denen Symsoft die

branchenweit zuverlässigste Lösung für SMS-Betrugsprävention anbieten

kann.



Petter Näslund, VP Product Management bei Symsoft, sagte: "Der

ROCCO Firewall Report ist detailliert und gilt weithin als

Branchenstandard bei der Bewertung von Firewall-Produkten und

-Dienstleistungen. Die Benotung als Top-Tier-Anbieter im zweite Jahr

in Folge unterstreicht unsere erfolgreiche Entwicklungsarbeit an

unserer erstklassigen Technologieplattform und unsere fundierte

Kenntnis der Anforderungen von Mobilnetzbetreibern. Bei der mobilen

Nachrichtenübermittlung muss man großen Wert auf die

Kundenzufriedenheit legen, um eine lange und nachhaltige Zukunft für

das Ökosystem zu sichern."



Laut Schätzung des Marktforschungsunternehmens mobileSQUARED (http

://www.mobilesquared.co.uk/blog/a2p-sms-industry-still-facing-conside

rable-challenges/) werden sich die Kosten der

Grey-Route-Nachrichtenübermittlung für das

Enterprise-Messaging-Ökosystem zwischen 2015 und 2020 auf 82 Mrd. USD

belaufen, wenn keine zweckmäßigen Firewalls eingerichtet werden, um

diese weitverbreitete Praxis zu unterbinden.



Informationen zu Symsoft (http://www.symsoft.com)



Symsoft ist zuverlässiger Partner für mehr als 75

Mobilfunkbetreiber auf 4 Kontinenten. Wir bieten unseren Kunden

innovative, zuverlässige und skalierbare Software und

Dienstleistungen in den Bereichen Echtzeit-BSS,

Mehrwertdienstleistungen, Betrugsprävention und sichere

Signalübertragung. Wir kombinieren verschiedene Anwendungen aus

unserem Angebot und nutzen unsere weitreichende Erfahrung, um

traditionelle und virtuelle Netzbetreiber, Basisdienstleister sowie

IoT-Dienstleister mit Komplettlösungen auszustatten. Um den

Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, stellen wir unsere

Lösungen vor Ort, als Managed Service oder in der Cloud zur

Verfügung.



Mit unseren Produkten erzielen unsere Kunden einen Mehrwert, indem

sie ihre Marktposition stärken, die Zeit bis zur Marktreife

verkürzen, Zugang zu neuen Einnahmequellen erhalten, Betrug bekämpfen

und die Betriebskosten durch flexible Bereitstellungsoptionen und

mehrere Servicegrade deutlich senken können.



Symsoft ist die Netzbetreibersparte des Unternehmens CLX

Communications AB (publ.), das an der Stockholmer Nasdaq-Börse

gehandelt wird (Tickersymbol: XSTO:CLX,

http://www.clxcommunications.com).



Informationen zu ROCCO (The Roaming Consulting Company

(http://www.roamingconsulting.com/))



ROCCO ist die 100 % neutrale Forschungs-, Strategie- und

Wissensorganisation mit Sitz in Großbritannien. Seit 3,5 Jahren

führen wir im Auftrag von Mobilnetzbetreibern Studien zu Roaming- und

Verbindungsanbietern durch, die sichergehen wollen, dass sie die

richtigen Anbieter auswählen, oder Erkenntnisse zu aktuellen Themen

gewinnen möchten. Jedes Jahr leisten über 500 MNO einen Beitrag zu

unserer Forschungsarbeit.



Originaltext: Symsoft

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061155

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061155.rss2



Pressekontakt:

Johan Rosendahl

Geschäftsführer

Symsoft

+46-8-566-166-00

info@symsoft.com



Medienanfragen zu Symsoft: Tim Banks

Giant PR

tim@giantpr.co.uk