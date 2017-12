Das Vereinigte Königreich ist Nettoimporteur von Erzeugnissen der Land- und Lebensmittelwirtschaft in Höhe eines Wertes von 57 Milliarden Euro und ein bedeutendes Land in der EU, dessen Regeln mit denen der EU übereinstimmen und dessen Wirtschaft eng mit der der EU verflochten ist. Bildquelle: Shutterstock.com Copa und Cogeca verabschiedeten am 6. Dezember eine Stellungnahme zum...

