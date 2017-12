Die AGRO Merchants Group, ein global führendes Unternehmen für Kühllagerungs- und Logistiklösungen, gab am Montag die Übernahme des in dem Vereinigten Königreich (UK) sitzenden Grocontinental Limited bekannt. Foto © AGRO Merchants Group Diese Transaktion verstärkt die Position von AGRO als der führende Anbieter von Kühllagerung und Logistik in...

Den vollständigen Artikel lesen ...