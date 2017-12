Jan Plagge bleibt stellvertretender Vorsitzender der Gruppe für den zivilen Dialog (CDG) der EU-Kommission zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Der Präsident von Bioland und Vize-Präsident der IFOAM EU Gruppe (International Federation of Organic Agriculture) wurde am Montag in Brüssel wiedergewählt. Jan Plagge. Foto BÖLW "Die Diskussion um die Reform der GAP...

Den vollständigen Artikel lesen ...